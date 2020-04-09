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В стране и мире | В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом

09.04.2020|13:06
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В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Большинство случаев зафиксировано в Москве (857), Московской области (199), Санкт-Петербурге (44), Брянской области (40), Республике Коми (31) Владимирской области (24), Краснодарском крае (20), Ленинградской области (18), Астраханской области (16), по 13 случаев в Ивановской области и Дагестане, 12 - в Тульской области, по 10 случаев в Курской и Архангельской областях.

В остальных регионах менее 10 зараженных за сутки. За сутки зафиксировано 13 летальных случаев.

Общее число случаев заражения коронавирусом превысило 10 тысяч в 81 регионе. За весь период умерло 76 человек, выздоровели 698 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет повторных случаев заражения коронавирусом. Она также назвала ситуацию с заражениями в стране неравномерной и уточнила, что регионы должны вводить ограничительные меры исходя из объективной обстановки.

Источник — lenta.ru
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