09.04.2020 | 10:47

В Минпросвещения разрешили региональным властям досрочно закончить учебный год, если эпидемическая обстановка позволяет это сделать. Скорректировать график учебных дней из-за ситуации с коронавирусом предлагается для школьников с 1-го по 8-й класс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что при необходимости часть программы можно будет перенести на следующий учебный год, а оценки за этот год выставить на основании завершенных четвертей и результатов всероссийских проверочных работ. В старших классах досрочное окончание учебного года рассматриваться не должно, подчеркнули в Минпросвещения.

Кроме того, основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников предлагается провести очно по двум предметам. Сроки единого государственного экзамена (ЕГЭ), как сообщалось ранее, было решено сдвинуть. Провести экзамен дистанционно оказалось невозможно. Вступительные экзамены в вузы России также решили перенести из-за коронавируса.

Ранее в Минпросвещения допустили, что в некоторых российских школах учебный год может быть, напротив, продлен до 8 июня - до начала сдачи ЕГЭ.

По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8 672 в 81 регионе; 63 человека с коронавирусом умерли, 580 - выздоровели. В группе риска пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Дети часто становятся переносчиками инфекции.