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В стране и мире

В России допустили еще один перенос ЕГЭ

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В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - «ближе к осени». Отменять экзамен не планируется, заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Анзор Музаев. Его слова приводит «Интерфакс» в четверг, 9 апреля.

Он отметил, что процедуру сдачи ЕГЭ менять не планируют. «Это абсолютная позиция», - сказал Музаев, подчеркнув, что эту позицию разделяют как в Минпросвещения и Минобрнауки, так и в российских школах и вузах. Вопрос дистанционной сдачи не рассматривается, поскольку, по словам Музаева, технологически система проведения экзамена к этому не готова.

Ранее стало известно, что отменять государственные экзамены и защиты дипломов из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом в российских вузах не планируется, потому что возможность провести их в дистанционном режиме есть.

Учебные заведения России в связи с распространением коронавируса полностью перешли на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы уже перенесли - первый экзамен для выпускников планируется провести 8 июня. В этот день они напишут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

По последним данным число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 - выздоровели.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.04.2020 17:37|

Хватит издеваться над детьми!!! Вы уже достали этих бедных детей со своими переносами, им предется готовиться к егэ все лето, и не отдыхать летом вообще!!! И если заразятся дети, когда поедут на экзамены, не один родитель вам этого не простит!!!

Гость|09.04.2020 17:37|

Экзамены в этом году нужно отменить обязательно!!!

Имя: Гость
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