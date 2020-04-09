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В стране и мире | Россиян предупредили о грядущих долгах за услуги ЖКХ

09.04.2020|12:56
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Россиян предупредили о грядущих долгах за услуги ЖКХ — в 2020 году задолженность граждан за электроэнергию и теплоснабжение может превысить один триллион рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию «Совет производителей энергии».

Эксперты полагают, что платежи за ЖКУ во втором квартале текущего года могут снизиться до 20 процентов от начислений, а собираемость в целом за год может упасть до 50 процентов. По мнению Ассоциации, эпидемия коронавируса и принятые меры из-за него негативно повлияли на платежную дисциплину россиян.

В организации полагают, что временный запрет на штрафы за просрочку коммунальных платежей поставит под угрозу всю подготовку теплосетей к осенне-зимнему сезону, навредит экономике российских регионов и некоторым отраслям промышленности.

Ранее россиянам объяснили, что отмена пеней за просрочку по оплате услуг ЖКХ касается только тех граждан, которые испытывают трудности с дистанционной оплатой коммунальных услуг.

Согласно данным Росстата, общий объем задолженности в сфере ЖКХ на начало 2020 года составил 1,3 триллиона рублей. Главные неплательщики - управляющие компании и население, на долю которых приходится 810 миллиардов рублей, бюджетные организации (60 миллиардов рублей), организации ЖКХ (173 миллиарда рублей). При этом стоимость всей потребленной в России в прошлом году тепловой энергии составляет 1,3 триллиона рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.04.2020 13:05|

ЖКХ вообще должно быть бесплатным, твари недобитые

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