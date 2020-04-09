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В стране и мире | Названа возможная причина пожара в московском доме престарелых

09.04.2020|11:15
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Возможной причиной пожара в доме престарелых «Третий возраст» на западе Москвы мог стать взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже здания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Из-за чего именно произошел взрыв, выясняется. Рассматриваются несколько версий, в том числе нарушение технологического процесса и нарушение правил безопасности во время починки.

Ранее сообщалось, что причиной пожара мог стать хлопок. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он уточнил, что котельная работает на дизельном топливе.

Пожар в доме престарелых «Третий возраст» произошел 8 апреля. Предположительно, он начался с подвального этажа, после чего перекинулся на первый. В результате погибли четыре человека. Всего из здания удалось эвакуировать 50 человек, еще 13 спасли сотрудники МЧС. Возбуждено уголовное дело.

Источник — lenta.ru
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