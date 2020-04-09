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В стране и мире | Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса

09.04.2020|13:02
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Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса - повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства 9 апреля.

Температура тела повышается в более чем 90 процентах случаев, кашель встречается в 80 процентах случаев, одышка - в 55 процентах случаев, утомляемость - в 44 процентах случаев, заложенность в грудной клетке - в более чем 20 процентах случаев.

Растет число умерших, но становится больше и тех, кто излечился. Главное о ситуации в стране

Среди других симптомов могут быть боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, а также признаки конъюнктивита. В Минздраве также указали на появление боли в мышцах (11 процентов случаев), спутанность сознания (9 процентов), головные боли (8 процентов), кровохаркание (5 процентов), диарею (3 процента), а также тошноту и рвоту. Уточняется, что эти симптомы могут появиться и без повышения температуры тела.

В министерстве уточнили, что инкубационный период инфекции составляет от 2 до 14 суток, в среднем - 5-7 суток. К 6-8 дню от момента инфицирования появляется наиболее тяжелая одышка.

Ранее 9 апреля Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено более миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение находится 171 тысяча человек.

По данным на 9 апреля общее число зафиксированных случаев заражения в России составляет 10 131 в 81 регионе. Умерли 76 человек, 698 выздоровели. В стране осталось четыре региона, где не обнаружили случаев заражения — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка.

Источник — lenta.ru
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