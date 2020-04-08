08.04.2020 | 14:52

В первую неделю апреля спрос на строительные материалы в России со стороны физических лиц увеличился на 70 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование картографического сервиса 2ГИС.

В ходе исследования была проанализирована активность 37 миллионов человек в 330 городах России. Выяснилось, что за месяц россияне стали на 70 процентов чаще искать магазины стройматериалов, магазины отделочных материалов — на 68 процентов чаще. По числу запросов на разные виды материалов лидируют сантехнические товары — граждане бросились ремонтировать ванные и туалеты. «Судя по статистике, ремонт чаще всего затрагивает сантехнику», — констатируют аналитики.

Они отмечают, что магазины стройматериалов давно наладили бесплатную доставку товаров, что позволяет людям проводить ремонт без нарушения режима самоизоляции. По наблюдениям 2ГИС, в начале апреля спрос на товары для ремонта заметнее всего вырос в таких городах-миллионниках, как Омск (плюс 70 процентов), Ростов-на-Дону и Красноярск (в обоих — на 44 процента). Среди городов с населением менее миллиона человек лидером стал Магнитогорск, где спрос увеличился на 73 процента.

Ранее в апреле россиянам дали советы по выживанию в самоизоляции. По мнению психологов, вынести все ограничения в период распространения коронавируса гражданам помогут новые хобби, сокращенное время пользования гаджетами, проветривание квартир и ряд других мер.