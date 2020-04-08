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В стране и мире | Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права

08.04.2020|16:09
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Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с губернаторами, трансляция которого доступна на видеохостинге YouTube.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — пояснил свое решение глава государства.

В начале совещания Путин обратился к россиянам с призывом выдержать испытания, связанные с борьбой с коронавирусом. Главам регионов он дал неотложную задачу по борьбе с коронавирусом — обеспечить готовность медучреждений. По словам главы государства, все вопросы по борьбе с коронавирусом нужно решать быстро и оперативно.

По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе. 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.

Источник — lenta.ru
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