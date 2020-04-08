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В стране и мире | Подсчитана экономия россиян от самоизоляции во время коронавируса

08.04.2020|13:23
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Эксперты подсчитали, сколько россияне экономят из-за самоизоляции во время эпидемии коронавируса. Данные привел исследовательский холдинг «Ромир».

По его информации, за неделю с 30 марта по 5 апреля траты жителей страны сократились на 45,6 процента по сравнению с предшествовавшей неделей и на 21,1 процента год к году. Как отмечают специалисты, россияне стали на треть (34,8 процента) реже ходить в продуктовые магазины по сравнению с периодом с 23 по 29 марта.

В «Ромире» полагают, что снижение спроса может быть связано не только с режимом самоизоляции, но и с тем, что россияне закупили продукты заранее. В результате снижения спроса в начале апреля продажи ретейлеров падают. Эксперты полагают, что негативная динамика может сохраниться.

Аналогичное исследование провели крупнейшие банки России. Они установили, что расходы россиян по картам за неделю сократились на 30 процентов, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Расходы в основном снижаются в таких категориях товаров, как индустрия развлечений, кафе и рестораны, общественный транспорт, аренда автомобилей, заправки.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.04.2020 13:31|

penzainform.ru писал(a):

Эксперты подсчитали, сколько россияне экономят из-за самоизоляции во время эпидемии коронавируса
Большинство теряет в заработке и поэтому "экономит".

Гость|08.04.2020 13:34|

Экономят?! И не стыдно такое писать! Да многим просто покупать уже не на что, вот и затянули пояса.

Гость|08.04.2020 13:35|

Так правильно денег уже нет или практически нет. Дальше хуже, ритейлеры в конце месяца вобще завоют как волки на луну, продаж кот наплакал в стаканчик из под кофе. Весь мелкий бизнес схлопывается как карточные домики , и что дальше ждать, никто не знает, но хорошего вряд ли , это точно.

Гость|08.04.2020 13:35|

Представляю сколько средств было выделенно из бюджета этим экпердам...... ) на оплату их непосильного труда.....

Гость|08.04.2020 13:36|

Среди итальянцев набирает обороты кампания против присутствия в стране российских военных медиков. Граждане опубликовали петицию с вопросами для президента и правительства страны с требованием рассказать о реальных целях россиян. У людей возникают сомнения, что они прибыли бороться с коронавирусом.

Гость|08.04.2020 13:38|

Опять эти шизофренические калькуляции.Вместо реальной помощи нуждающимся.Скоты.

Гость|08.04.2020 13:40|

Гость писал(a):

Среди итальянцев набирает обороты кампания против присутствия в стране российских военных медиков.
«Мы задаем два основных вопроса, которые волнуют многих итальянцев. Первый – почему вместо гражданских врачей в страну прилетели российские военные. Это не секрет, что на 15 самолетах прибыли 104 человека, из них лишь 35 медиков (только двое из них гражданские) и 13 переводчиков. А остальные люди – это кто? За неделю их “работы” у нас в стране, мы увидели лишь двухчасовую дезинфекцию дома престарелых в Бергамо, и все. Второй – мы просим отреагировать на угрозы журналистам», – подчеркнула женщина.

Гость|08.04.2020 13:42|

Гость писал(a):

У людей возникают сомнения, что они прибыли бороться с коронавирусом.
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Могли бы и раньше догадаться...... ) о многоходовочных подтекстах плешивого тиранозавра предоставляющего медвежьи услуги......

Гость|08.04.2020 13:44|

Нами неинтересны твои политические сплетни здесь

Гость|08.04.2020 13:46|

Цена эпидемии: Россия заплатит больше всех

Наша хозяйственная система не приспособлена к неожиданностям. А экономические последствия COVID-19 не похожи ни на что знакомое.

Росийская власть оказалась бессильна в стремительно меняющихся обстоятельствах.

Гость|08.04.2020 13:50|

В правительстве уже не знают что делать запускать после Пасхи остаток экономики, который пока ещё уцелел или ждать конца месяца.Путин тоже на перепутье быть или не быть, выбираться из самоизоляции пока силы ещё есть или нет. Но денег из бюджета до слёз жалко, поэтому наверное будет ..Он сказал поехали и махнул рукой, будь что будет.

Гость|08.04.2020 13:57|

Гость писал(a):

В правительстве уже не знают что делать
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Ну да....... ) все на что у них ума хватило это рассадить зверюшек по клеткам - и разогнать посетителей......

Гость|08.04.2020 14:03|

Вчера скачал альбом Игоря Талькова...... ) и кажется только теперь я начинаю понимать о чем на самом деле пел этот замечательный человек......

Гость|08.04.2020 14:08|

Если самоизоляция помогает россиянам экономить, то не продлить ли ее действие и на дальнейший период? Для повышения благосостояния граждан, так сказать...

Гость|08.04.2020 14:11|

Гость писал(a):

и кажется только теперь я начинаю понимать о чем на самом деле пел этот замечательный человек......
Когда уже народил, набрал кредитов и ипотек и взялся тащить неработающую бабу?

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Имя: Гость
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