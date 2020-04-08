08.04.2020 | 13:50

На совещании у президента России Владимира Путина по коронавирусу доминировало мнение о том, что введение режима самоизоляции было единственным правильным решением. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, целью встречи не было принятие решения. «Вчера именно был разговор, чтобы понять рекомендации медиков (...) и обменяться мнениями относительно возможных траекторий развития динамики», — сказал Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что самоизоляция необходима, чтобы разорвать цепочки распространения коронавируса.

Ранее Путин отметил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден. По словам главы государства, России в ситуации с коронавирусом крайне важно учиться на чужих ошибках, а не на своих.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев. За весь период распространения коронавирусной инфекции в России зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.