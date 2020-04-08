08.04.2020 | 13:52

Вопросы выплаты зарплат людям в нерабочие дни находятся в компетенции правительства и оперативного штаба, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данные о Центра стратегических разработок (ЦСР) о массовой отправке людей в неоплачиваемые отпуска. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Ситуация является предметом постоянного мониторинга. На это обращается внимание. Но будут ли и какие будут приниматься меры — это к правительству», — сказал Песков.

Так он отреагировал на замечание журналиста о том, что многие предприятия отправили людей в отпуска без сохранения зарплат.

7 апреля в ЦСР сообщили, что почти треть российских компаний принудительно отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска на нерабочей неделе.

Ранее президент Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил весь апрель нерабочим. По его словам, это позволит снизить скорость распространения коронавируса. Он также подчеркнул, что за работниками сохраняется заработная плата.