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В стране и мире | Кремль отреагировал на данные об отправке россиян в неоплачиваемые отпуска

08.04.2020|13:52
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Вопросы выплаты зарплат людям в нерабочие дни находятся в компетенции правительства и оперативного штаба, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данные о Центра стратегических разработок (ЦСР) о массовой отправке людей в неоплачиваемые отпуска. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Ситуация является предметом постоянного мониторинга. На это обращается внимание. Но будут ли и какие будут приниматься меры — это к правительству», — сказал Песков.

Так он отреагировал на замечание журналиста о том, что многие предприятия отправили людей в отпуска без сохранения зарплат.

7 апреля в ЦСР сообщили, что почти треть российских компаний принудительно отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска на нерабочей неделе.

Ранее президент Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил весь апрель нерабочим. По его словам, это позволит снизить скорость распространения коронавируса. Он также подчеркнул, что за работниками сохраняется заработная плата.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.04.2020 14:02|

Спасайте себя сами?

Как ВАМ нравится такое отношение ?

Гость|08.04.2020 14:20|

А когда Кремль отреагирует на тех, кто просто уволил своих работников?

Гость|08.04.2020 14:26|

Гость писал(a):

А когда Кремль отреагирует на тех, кто просто уволил своих работников?
А как эти работники отреагировали, когда им подняли пенсионный возраст? Терпели и еще потерпят.

Гость|08.04.2020 14:26|

Как какая то информация из Кремля, тут же всплывает фото усатого секретаря, как этот вылетает из табакерки .. и начинается словесная полемика, обо всём и ни о чём.

Имя: Гость
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