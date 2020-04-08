08.04.2020 | 13:30

Число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человек: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев. Об этом 8 апреля сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекциии.

«За последние сутки в России подтверждено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах, зафиксировано 5 летальных исходов», — указано в сообщении. По данным оперштаба, полностью выздоровели еще 86 человек.

Большинство новых случаев заражения зарегистрированы в Москве — 660 человек. Еще 95 в Московской области и 34 — в Санкт-Петербурге. Вируса нет пока только на Чукотке, в Республике Алтай, Ненецком автономном округе и Туве.

За весь период распространения коронавирусной инфекции в России зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

Более 60 процентов россиян считают, что российские власти предпринимают достаточные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. С 28 марта по 5 апреля в России была введена нерабочая неделя из-за эпидемии коронавируса. Затем нерабочие дни продлили до начала мая.

Ранее срок окончания эпидемии коронавируса в России назвал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. По его прогнозу, пик распространения вируса спадет в начале лета.