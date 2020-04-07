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В стране и мире | Россиянам отказали в повышении зарплат за апрель

07.04.2020|15:42
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Роструд разъяснил порядок начисления зарплат за апрель, который объявлен в стране нерабочим, и отказ повышать оплату тем людям, которые продолжают трудиться. Об этом пишет «Интерфакс».

«Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере», — пояснили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей из-за эпидемии коронавируса. Однако затем глава государства выступил перед нацией с повторным обращением, в котором продлил нерабочий период до конца апреля.

Согласно распоряжению президента, россияне, которые не работают в течение месяца, получат зарплату в обычном размере. Сотрудникам, которые продолжают трудовую деятельность, работодатель не обязан платить повышенный оклад.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.04.2020 15:47|

а за что повышать то им.

Гость|07.04.2020 16:19|

Уж хоть бы сговаривались, что обещать. А то один обещает, другой корректирует. Кто врёт ? Вопрос риторический.

Гость|07.04.2020 16:26|

Гость писал(a):

а за что повышать то им.
ну хотя бы за то, что рискуют своим здоровьем, не?

Гость|07.04.2020 16:56|

Чёт в трудовом кодексе нет такого понятия, как нерабочий день, есть либо выходной, либо праздничный.

Имя: Гость
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