Сетевое издание|18+|Среда|8 апр 2020|00:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
  83.83  |  $  76.95

В стране и мире | Российские семьи с детьми получат по пять тысяч рублей

07.04.2020|23:05
Печать

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате семьям с детьми в апреле, мае и июне по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Документ опубликован на сайте Кремля.

Уточняется, что семьи получат выплаты на детей до трех лет. Они могут обратиться за назначением средств до 1 октября 2020 года.

Путин поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе расходов на доставку ежемесячных выплат, а также определить порядок проведения этих выплат. Осуществлением выплат займется Пенсионный фонд.

Документ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее в апреле министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что размер помощи российским семьям с детьми составит около 200 миллиардов рублей. 140 миллиардов рублей из общей суммы пойдут непосредственно на поддержку семей, в которых есть дети в возрасте от 3 до 7 лет.

В конце марта Владимир Путин обратился к нации в связи с эпидемией коронавируса в стране. Глава государства предложил ряд экономических и социальных мер, которые должны помочь бизнесу и простым россиянам. В частности, он поручил с апреля 2020 года выплачивать семьям, у которых есть право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет включительно. Также глава государства потребовал усилить мероприятия по выплате семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

Источник — Lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|07.04.2020 23:31|

penzainform.ru писал(a):

Путин подписал указ о выплате семьям с детьми в апреле, мае и июне по пять тысяч рублей на каждого ребенка.
СПАСИБО!!!!

Гость|07.04.2020 23:32|

penzainform.ru писал(a):

Уточняется, что семьи получат выплаты на детей до трех лет
penzainform.ru писал(a):
Путин подписал указ о выплате семьям с детьми в апреле, мае и июне по пять тысяч рублей на каждого ребенка
Так на каждого, или до 3 лет?

Гость|07.04.2020 23:34|

каждая семья получит или как обычно индивиды?

Гость|07.04.2020 23:42|

А после 7 лет? Это уже не дети!!! А как нам быть 12 лет ребенку, мама осталась без работы. А что нам есть????

Гость|08.04.2020 00:03|

Благодетель! Строгий, но справедливый! Любит маленьких детей!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте