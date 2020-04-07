07.04.2020 | 23:05

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате семьям с детьми в апреле, мае и июне по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Документ опубликован на сайте Кремля.

Уточняется, что семьи получат выплаты на детей до трех лет. Они могут обратиться за назначением средств до 1 октября 2020 года.

Путин поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе расходов на доставку ежемесячных выплат, а также определить порядок проведения этих выплат. Осуществлением выплат займется Пенсионный фонд.

Документ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее в апреле министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что размер помощи российским семьям с детьми составит около 200 миллиардов рублей. 140 миллиардов рублей из общей суммы пойдут непосредственно на поддержку семей, в которых есть дети в возрасте от 3 до 7 лет.

В конце марта Владимир Путин обратился к нации в связи с эпидемией коронавируса в стране. Глава государства предложил ряд экономических и социальных мер, которые должны помочь бизнесу и простым россиянам. В частности, он поручил с апреля 2020 года выплачивать семьям, у которых есть право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет включительно. Также глава государства потребовал усилить мероприятия по выплате семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.