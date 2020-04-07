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В стране и мире | Отменять ЕГЭ из-за коронавируса отказались в России

07.04.2020|15:39
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В Минпросвещения отказались отменять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году из-за коронавируса. Первый экзамен состоится 8 июня. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«Единый государственный экзамен отменен не будет. Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором подготовлен новый проект расписания проведения единого государственного экзамена, согласно которому первый экзамен начнется 8 июня», — заявил министр.

Вместе с тем он отметил, что для одиннадцатиклассников, которым предстоит сдавать ЕГЭ, могут продлить учебный год до дня сдачи первого экзамена.

Ранее сообщалось, что премьер-министру Михаилу Мишустину предложили совсем отменить ЕГЭ в 2020 году. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). Глава правительства прямого ответа на это предложение не дал.

4 апреля в Минпросвещения допустили, что в некоторых российских школах учебный год может быть продлен до 8 июня — до начала сдачи ЕГЭ. Вступительные экзамены в вузы России также решили перенести из-за коронавируса.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.04.2020 15:45|

Школоту загнали в угол. Ни чоо школота прорвёмся.

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