07.04.2020 | 15:48

Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.

Эксперты опирались на отчеты правительств и статистику: насколько эффективно лечение в той или иной стране, как хорошо развита медицина, сколько инфицированных зафиксировано на сегодня. Они отметили, что в России карантин может закончиться к середине июня или концу июля, поскольку пик заражений придется на начало мая. Те же прогнозы у США и Германии.

В Великобритании карантин могут отменить еще позже, в конце июня или июля — там пик заболеваемости придется на последние недели мая. В Бразилии, Аргентине и ЮАР высшая точка инфицирований придется на июнь, из-за чего карантинные меры продлят до конца лета.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 1,3 миллиона человек; 75 тысяч скончались, а 282,2 тысячи — вылечились.