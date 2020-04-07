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В стране и мире | Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах

07.04.2020|15:48
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Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.

Эксперты опирались на отчеты правительств и статистику: насколько эффективно лечение в той или иной стране, как хорошо развита медицина, сколько инфицированных зафиксировано на сегодня. Они отметили, что в России карантин может закончиться к середине июня или концу июля, поскольку пик заражений придется на начало мая. Те же прогнозы у США и Германии.

В Великобритании карантин могут отменить еще позже, в конце июня или июля — там пик заболеваемости придется на последние недели мая. В Бразилии, Аргентине и ЮАР высшая точка инфицирований придется на июнь, из-за чего карантинные меры продлят до конца лета.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 1,3 миллиона человек; 75 тысяч скончались, а 282,2 тысячи — вылечились.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.04.2020 16:39|

То есть мы до конца лета дома сидеть будем, изолированны?

Гость|07.04.2020 17:02|

А я Дина Черемушкина! Карантин, самоизоляция кончится, когда черемуха от цветёт, А, я Дина Черемушкина!

Имя: Гость
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