07.04.2020 | 11:30

Профессор профилактической медицины и доцент в области диетологии Мигель Мартинес-Гонсалес назвал способ не набрать лишний вес на карантине. Его слова приводит РИА Новости.

Диетолог рекомендует придерживаться средиземноморской диеты и регулярно есть фрукты и овощи. По его мнению, полезно употреблять хлеб, политый оливковым маслом первого отжима. Как минимум три раза в неделю следует добавлять в рацион рыбу, поскольку она богата протеинами, и три-четыре раза в неделю — яйца. В список полезных продуктов Мартинес-Гонсалес также добавил сухофрукты и орехи, которые стоит есть по три горсти в неделю.

Профессор подчеркнул, что нужно отказаться от еды быстрого приготовления. Как правило, в такую пищу добавлено много соли и масло низкого качества. Мартинес-Гонсалес отмечает, что в дни карантина не рекомендуется употреблять такие продукты, как десерты на основе молока, печенье, гамбургеры, колбасные изделия и жареный картофель. По его словам, подобное питание приводит к набору лишнего веса. «Тем более, когда люди мало двигаются», — заметил он.

Замороженные или консервированные продукты по возможности следует заменять на свежие. Однако кабачки, фасоль, чечевица и рыба в банках могут стать исключением. Однако Мартинес-Гонсалес рекомендует обращать внимание на содержание соли в их составе. Кроме того, в условиях карантина можно приобрести замороженные рыбу и мясо.

Диетолог настоятельно советует придерживаться режима питания, поскольку в изоляции люди едят от скуки или в попытке успокоиться. Он посоветовал перед «внеплановым» приемом пищи задаваться вопросом: «Меня действительно успокоит или избавит от скуки, если я сейчас что-то съем?»

В заключение Мартинес-Гонсалес порекомендовал людям, проживающим вместе, хотя бы раз в день собираться за общим столом без телевизора и телефонов.

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