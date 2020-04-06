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В стране и мире | Завышение цен на имбирь и лимоны в России проверят

06.04.2020|20:24
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит завышение цен на имбирь, лимоны и чеснок в России после публикаций в интернете. Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, резкое удорожание продуктов для укрепления иммунитета на фоне пандемии коронавируса может повлечь нарушения прав потребителей.

Газета «Ведомости» ранее написала, что в России взлетели закупочные цены на имбирь и лимоны. По некоторым данным, цены на имбирь выросли в пять раз, а цены на лимоны - в шесть раз. Рост цен эксперты объявили, с одной стороны, падением рубля, с другой - ажиотажным спросом на фоне коронавируса. Позднее в Госдуме обратились к ФАС и Генпрокуратуре с просьбой проверить информацию о завышении цен на продукты.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.04.2020 20:34|

Настой шиповника полезнее, чем лимон.

Гость|06.04.2020 20:44|

Где больше витамина С,в лимоне или в чёрной смородине ?-в смородине. Вот и пусть жрут сами свой лимон

Гость|06.04.2020 20:44|

Неужели даже проверят все иностранные торговые сети ? и даже не обсерятся пойти против взятки которую те уже занесли куда следует ? ? Или это так, бздешь в лужу для галочки, мол мы искали,но не нашли ? Тогда уж пусть сходят на заправки и проверят цены на газ, бензин и электричество.

Гость|06.04.2020 20:44|

Да пусть имбирь хоть 10000 руб за кило не жалко. А вот лимоны дорожают это плохо.

Гость|06.04.2020 20:46|

Гость писал(a):

Где больше витамина С,в лимоне или в чёрной смородине ?-в смородине. Вот и пусть жрут сами свой лимон
В шиповнике.

Гость|06.04.2020 20:48|

Настой шиповника готовится из трех столовых ложек измельченных плодов, которые необходимо поместить в термос и залить крутым кипятком (40 г сухих плодов на 1 л кипятка). Настой шиповника необходимо настоять в течение 8 часов. При этом способе приготовления настоя в нем будет больше витаминов, чем при кипячении.

Гость|06.04.2020 20:49|

Гость писал(a):

В шиповнике
Значит будем пить настойку с шиповником,и с чёрной смородиной,нам простым людям не привыкать

Гость|06.04.2020 20:49|

Больше всего С в квашеной капусте. Ждем роста с 40 руб до 4000 за маленькую баночку

Гость|06.04.2020 20:50|

Шиповник содержит витамина С в 50 раз больше, чем лимон!

Гость|06.04.2020 20:51|

Как приготовить напиток из шиповника в домашних условиях?

Для приготовления такого вкусного и очень полезного напитка нужно подготовить пару горстей сухих плодов. Заварите их литром только вскипевшей воды и настаивайте в термосе в течение суток. Процедите готовое лекарство и принимайте его по одной чашке трижды на день. Перед приемом подсластите такой чай медом или сахаром. Также в напиток можно добавлять лимон.

Чтобы приготовить более быстрый напиток, нужно измельчить сухие ягоды шиповника. Столовую ложечку такого сырья заварите двумястами миллилитрами кипятка, вскипятите и оставьте под крышкой для настаивания. Спустя пятнадцать-двадцать минут процедите готовое питье и пейте его, подслащивая медом.

Также из шиповника можно приготовить вкуснейший кисель. Сто грамм измельченных ягод заварите двумя литрами только вскипевшей воды и проварите на огне минимальной мощности в течение четверти часа. Процедите готовый напиток и добавьте в него двести грамм сахара, полграмма лимонной кислоты (или ломтики свежего лимона). Разведите пятьдесят грамм крахмала в холодной воде и влейте тонкой струйкой в отвар при постоянном помешивании. Доведите смесь до кипения и снимите ее с огня. Кисель готов.

Как вы понимаете, рецепт напитка из шиповника можно несколько модифицировать на свое усмотрение и получить новый вкус…

Гость|06.04.2020 20:53|

Напиток шиповника – это первейшее средство при простудных заболеваниях и снижении иммунитета.

Д-р Шаффхаузен|06.04.2020 20:55|

Рынок говорили они. Он все расставит по местам говорили они.

Гость|06.04.2020 20:55|

Мед считается самым древним лакомством. Любой человек на земле слышал о пользе этого уникального продукта пчеловодства.

Предлагаем Вам информацию о полезных свойствах меда.

Состав меда:

Мед является богатым источником витаминов и минералов. Он содержит все витамины группы В, К, Е, С, провитамин А. Так как витамины находятся в соединении с природными минеральными солями и биогенными аминами, польза от них гораздо выше синтетических заменителей.

Из макро- и микроэлементов в нем содержатся магний, калий, кальций, натрий, фосфор, хлор, сера, цинк, йод, медь, железо. Каждый из этих элементов влияет на течение физиологических процессов организма, выступая в роли катализаторов биохимических реакций.

Углеводный состав меда в основном представлен фруктозой и глюкозой. Они легко усваиваются, и в отличие от сахара не наносят вред зубной эмали.

Из белковых соединений мед содержит ферменты, гормоны и другие биологически активные соединения.

Полезные свойства:

Благодаря такому богатому составу меда можно выделить следующие полезные свойства этого продукта:

1. Способствует повышению иммунитета организма;

2. Предотвращает нарушения работы желудка и может улучшить пищеварение;

3. Кальций, помогает нашим костям быть крепкими;

4. Хорошо воздействует на сердечно-сосудистую систему, улучшает работу сердца, сосуды делает более эластичными, повышает качество крови и укрепляет сердечную мышцу;

5. При простудных или вирусных инфекциях способствует быстрому выздоровлению человека, прекрасно воздействует на систему дыхания, имеет противовоспалительное действие;

6. Большое количество железа помогает проводить профилактику анемии;

7. Его можно употреблять человеку с сахарным диабетом;

8. Имеет противогрибковый, противовирусный и антибактериальный эффект.

Гость|06.04.2020 21:06|

Всё правильно, каждому аборигену помогают только его родные растения! А имбирь с лимонами пусть жрут на их родине и за любую цену.

Имя: Гость
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