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В стране и мире | Выплаты российским туристам за отмененные поездки предложили отсрочить

06.04.2020|11:10
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) захотела заморозить выплаты туристам за отмененные из-за коронавируса поездки. Письмо с соответствующим запросом было направлено в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина и заместителя министра экономического развития России Сергея Галкина 6 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.

В своем обращении туроператоры поблагодарили правительство за уже принятые меры и предложили последовать примеру западных стран. «Так, Германия предоставила туроператорам и авиакомпаниям право на отсрочку до 1 января 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса туры и авиабилеты. Правительство Франции установило 18-месячный срок, в течение которого туроператоры имеют право рассчитаться с потребителями за аннулированные туры», - говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичные меры в России будут лучшей финансовой поддержкой государства и дадут возможность туроператорам запустить работу, когда ситуация с коронавирусом нормализуется. «Также это поможет запуску предприятиям из сопутствующих отраслей - гостиницам, объектам питания, музеям и прочим организациям, чьи услуги включены в туристский продукт», - уточнили в АТОР.

Ранее в марте стали известны условия возврата средств за путевки российским туристам. Их назвала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она отметила, что большинство крупных туроператоров не собираются закрываться в условиях пандемии коронавируса.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.04.2020 11:17|

Шиш кому что заплатят, только своим...

Гость|06.04.2020 11:27|

Ничего им не выплатят.

Гость|06.04.2020 11:38|

Правильно.

Вообще, я бы больше не пошел к туроператору, который меня кинул.

Возможно после кризиса, останется меньше операторов, цены повысят.

Гость|06.04.2020 11:40|

Ведущий Юрий Пронько поразился тому, какие предприятия были включены в список системообразующих, которым может быть оказана господдержка в кризис. Пронько подчеркнул, что чиновники даже не скрывают своей наглости, включив букмекерскую контору "Фонбет" в официальный список "нуждающихся". И если букмекеры были заявкой от Минфина, то Минпромторг отличился тем, что призвал не запрещать алкомаркетам работать в апреле, в то время как в храмы власти призывают ограничить посещение.

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