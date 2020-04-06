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В стране и мире | В России за сутки выявили почти тысячу случаев заражения коронавирусом

06.04.2020|10:49
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Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 49 регионах России, коронавирусная инфекция была выявлена почти у тысячи человек. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Больше всего случаев в Москве (591), Московской области (82), Санкт-Петербурге (35) и Республике Коми (31). В Татарстане выявлено 16 новых пациентов, в Краснодарском крае - 11. По 10 новых случаев в Ивановской, Тульской и Вологодской областях. В остальных регионах - мене 10 зараженных за сутки.

Впервые коронавирус выявили в Карелии. Там сейчас два случая.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.04.2020 11:23|

penzainform.ru писал(a):

Впервые коронавирус выявили в Карелии. Там сейчас два случая.
Петрозаводск пал.... Остались только дыры - Нарьян-Мар, Анадырь, Камчатка, Горно-Алтайск, Кызыл и Черкесск

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