Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 49 регионах России, коронавирусная инфекция была выявлена почти у тысячи человек. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Больше всего случаев в Москве (591), Московской области (82), Санкт-Петербурге (35) и Республике Коми (31). В Татарстане выявлено 16 новых пациентов, в Краснодарском крае - 11. По 10 новых случаев в Ивановской, Тульской и Вологодской областях. В остальных регионах - мене 10 зараженных за сутки.
Впервые коронавирус выявили в Карелии. Там сейчас два случая.
penzainform.ru писал(a):Петрозаводск пал.... Остались только дыры - Нарьян-Мар, Анадырь, Камчатка, Горно-Алтайск, Кызыл и Черкесск