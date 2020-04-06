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В стране и мире | В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей

06.04.2020|12:50
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Для проверки устойчивости системообразующих предприятий власти России разработали два стресс-сценария развития экономического кризиса. В худшем из них они приготовились к карантинным мерам до сентября, нефти по десять долларов за баррель вплоть до третьего квартала года и курсу доллара в 89 рублей во втором квартале. Об этом со ссылкой на документ Минпромторга сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В такой сценарий включены закрытие транспортного сообщения между российскими городами, заморозка экономической деятельности до конца сентября и новые вспышки заболевания коронавирусом в Южной Корее и Китае.

На этом фоне, полагают эксперты Минэкономразвития, разработавшие сценарии, экономики Европы и Китая начнут восстанавливаться только в четвертом квартале 2020 года или даже в первом квартале 2021-го.

Доллар в такой ситуации в следующие два года останется на уровне 82 рубля, а нефть восстановится до уровня 30 долларов только к концу 2022 года.

Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.

В нем российская марка нефти Urals к концу 2020 года стоит 20 долларов за баррель, а к концу 2022-го - 35 долларов. Курс доллара остается на уровне 80 рублей.

Стресс-тестирование финансовой устойчивости проведут до 646 предприятий, которые попали в обновленный список системообразующих. По его итогам каждому присвоят категорию риска, показывающую, насколько оно способно исполнять свои обязательства. Отвечать за тестирование будут профильные ведомства.

В то же время стресс-сценарии не являются прогнозами, поскольку призваны оценить развитие событий в экстремальной ситуации. Однако первый из них, мягкий, близок к средним ожиданиям на рынке.

Ранее министр экономики России Антон Силуанов заявил, что тучные времена в России закончились. По его мнению, в российской экономике наступает новый этап в связи с эпидемией.

По состоянию на утро 6 апреля стоимость марки Brent упала до 33 долларов за баррель. На прошлой неделе нефтяные котировки резко пошли вверх на фоне ожидания скорой договоренности между Россией, Саудовской Аравией и США о сокращении добычи. Однако позднее стало известно о новых противоречиях, возникших между потенциальными участниками соглашения.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.04.2020 12:58|

Тучные годы еще в 2008 году закончились. Господин Силуанов привык хорошо житт

Гость|06.04.2020 13:06|

Можно говорить все что угодно - но факт остается фактом..... ) страна полностью утратившая способность к самостоятельному производству носков с трусами вряд ли сможет разродиться приличной экономикой.......

Гость|06.04.2020 13:10|

Гость писал(a):

страна полностью утратившая способность к самостоятельному производству носков с трусами вряд ли
Это вы про США?

Гость|06.04.2020 13:12|

нужно просто затянуть потуже пояса как сказал наш уважаемый владимир владимирович

Гость|06.04.2020 13:17|

Наше народное достояние не нефть и не газ по Володину , а что-то другое.

Гость|06.04.2020 13:24|

Да уж,если бы не Путин...

Имя: Гость
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