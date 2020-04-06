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В стране и мире | В России предложили вернуть рабочие субботы

06.04.2020|16:58
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Способом борьбы с экономическим кризисом в России, который вызвала эпидемия коронавируса, может стать возвращение рабочих суббот. Такую идею предложил один из губернаторов, пишут «Ведомости».

Также глава субъекта, имя которого в материале издания не указано, посчитал важным постепенно ослаблять введенные ограничения, то есть уже через неделю открыть заводы и производственную сферу, а через две - заведения общественного питания. Вернуть к работе гостиницы он предлагает к 15 мая.

Ранее аналитики подсчитали, что реальные денежные доходы россиян в 2020 году из-за нерабочего апреля могут сократиться более чем на 5 процентов. Это максимум с 2014 года.

При этом до конца мая правительство не намерено предпринимать каких-либо денежных мер поддержки российских компаний, в том числе предоставлять помощь для выплаты зарплат и покрытия убытков.

Чиновники полагают, что бизнес может потратить их впустую. С такой позицией, в частности, не согласен глава Минпромторга Денис Мантуров, считающий, что требование сохранить зарплату и рабочие места без государственной поддержки ухудшит ситуацию.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.04.2020 17:12|

Чиновники полагают, что бизнес может потратить их впустую

Чинок, ещё укажи бизнесу на что тратить! Охамел совсем. Всю жизнь на бюджете сидит. И указывает бизнесу. Приезжай в Пензу я тебе работу найду, хам!

Гость|06.04.2020 17:17|

А чего мелочится? Отберите паспорта у сельских жителей и запретите им посещать города. Как это уже было при Хруще.

Гость|06.04.2020 17:20|

Слов нет.

Гость|06.04.2020 17:27|

Гость писал(a):

Слов нет.

И не надо слов, если есть любовь - а-а-а-о-о--и--м-м-м -у-у-у-ша-ла-ла-ла, о йез.

Гость|06.04.2020 17:30|

Гыгыгы... Я так и думал, что мы, например, сидим вторую неделю с оплатой, а потом будем без выходных или отпусков до конца года.

Гость|06.04.2020 17:31|

Походу чиновники забыли за чей счет живут.

Гость|06.04.2020 17:47|

при 6-ти дневной рабочей неделе в СССР рабочий день был 7 часов с понедельника по пятницу, в субботу укороченный, до 13=00.В 1967 сделали 8-ми часовой рабочий день и 2 выходных

Имя: Гость
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