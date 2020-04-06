06.04.2020 | 16:58

Способом борьбы с экономическим кризисом в России, который вызвала эпидемия коронавируса, может стать возвращение рабочих суббот. Такую идею предложил один из губернаторов, пишут «Ведомости».

Также глава субъекта, имя которого в материале издания не указано, посчитал важным постепенно ослаблять введенные ограничения, то есть уже через неделю открыть заводы и производственную сферу, а через две - заведения общественного питания. Вернуть к работе гостиницы он предлагает к 15 мая.

Ранее аналитики подсчитали, что реальные денежные доходы россиян в 2020 году из-за нерабочего апреля могут сократиться более чем на 5 процентов. Это максимум с 2014 года.

При этом до конца мая правительство не намерено предпринимать каких-либо денежных мер поддержки российских компаний, в том числе предоставлять помощь для выплаты зарплат и покрытия убытков.

Чиновники полагают, что бизнес может потратить их впустую. С такой позицией, в частности, не согласен глава Минпромторга Денис Мантуров, считающий, что требование сохранить зарплату и рабочие места без государственной поддержки ухудшит ситуацию.