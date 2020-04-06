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В стране и мире | В России начнут выявлять коронавирус на ранних стадиях на дому

06.04.2020|11:17
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В России начнут выявлять коронавирус на ранних стадиях с помощью высокочувствительной тест-системы, разработанной учеными Центрального НИИ эпидемиологии. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с 6 апреля начнет массовый скрининг всех желающих провериться на COVID-19. Тест позволяет выявить инфекцию на ранних стадиях заболевания, а также обнаружить коронавирус у людей с невыраженными симптомами.

Процедура происходит на дому практически бесконтактным способом, чтобы не нарушать режим самоизоляции граждан. Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику, инструктирует, как взять мазок, а затем забирает биоматериал. Результат присылают в течение двух дней на электронную почту.

«В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Также сообщается, что тестирование будет проводиться на коммерческой основе для жителей Москвы и Московской области. «В настоящее время ведется работа по расширению сети и охвата всех регионов», - пояснили в ведомстве.

В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период в стране умерли 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

В марте ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.04.2020 11:24|

Нет, нам чипирование под видом вакцины не надо

Гость|06.04.2020 11:42|

penzainform.ru писал(a):

то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена», - уточнили в Роспотребнадзоре.
Вот только не надо эти байки рассказывать. Лаборатории российского минздрава и безо всяких пандемий отличались особой криворукостью - перепутать анализы, для них милое дело. А при возросшей нагрузке во время пандемии... - тушите свет.

Гость|06.04.2020 11:50|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена», - уточнили в Роспотребнадзоре.
Вот только не надо эти байки рассказывать. Лаборатории российского минздрава и безо всяких пандемий отличались особой криворукостью - перепутать анализы, для них милое дело. А при возросшей нагрузке во время пандемии... - тушите свет.
Ха-ха... Вирусологи не скрывают, что на 10 тестов 2 дают ложные показания, т.е. у тебя ни фига нет, а тебя в лучшем случае закроют, а могут и снабдить. К кому претензии предъявлять будем?

Гость|06.04.2020 11:51|

В китае всем делали тесты для того, чтобы избавиться от заразы, а у нас по желанию на коммерческой основе. Россия вперед!!! цель не стоит на победу вируса!

Гость|06.04.2020 11:54|

Не в карантин Гавриле нужно,

Гавриле лучше бы в утиль.

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