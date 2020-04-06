06.04.2020 | 11:17

В России начнут выявлять коронавирус на ранних стадиях с помощью высокочувствительной тест-системы, разработанной учеными Центрального НИИ эпидемиологии. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с 6 апреля начнет массовый скрининг всех желающих провериться на COVID-19. Тест позволяет выявить инфекцию на ранних стадиях заболевания, а также обнаружить коронавирус у людей с невыраженными симптомами.

Процедура происходит на дому практически бесконтактным способом, чтобы не нарушать режим самоизоляции граждан. Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику, инструктирует, как взять мазок, а затем забирает биоматериал. Результат присылают в течение двух дней на электронную почту.

«В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Также сообщается, что тестирование будет проводиться на коммерческой основе для жителей Москвы и Московской области. «В настоящее время ведется работа по расширению сети и охвата всех регионов», - пояснили в ведомстве.

В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период в стране умерли 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

В марте ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией.