06.04.2020 | 12:42

В России ребенка назвали в честь коронавируса. Это произошло в Новокузнецке (Кемеровская область). Как сообщает URA.Ru, мальчик получил имя Ковид (COVID, аббревиатура от английского COrona VIrus Disease).

Родители ребенка назвали это имя оригинальным и отметили, что его не существовало раньше. Пара также считает имя Ковид звучным и с сильной энергетикой. «Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь», - подчеркнули родители мальчика. Они добавили, что имя принесет их ребенку удачу в жизни.

Ранее в Алтайском крае ребенка назвали Космосом в честь одного из героев популярного сериала «Бригада», которого сыграл актер Дмитрий Дюжев. Работники ЗАГСа пытались отговорить родителей ребенка, но им это не удалось. Свое решение они объяснили тем, что имя Космос широко распространено в Москве и Санкт-Петербурге.