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В стране и мире | Число умерших пациентов с коронавирусом в России выросло до 47

06.04.2020|14:44
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Число скончавшихся пациентов с новым коронавирусом выросло в России до 47, за последние сутки умерли два человека, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 6 апреля.

Ранее в понедельник стало известно о первой смерти от коронавируса в Иркутской области. Погибшему было 62 года.

Накануне главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России. По его словам, возраст поступивших в больницу зараженных часто был ниже, чем прогнозировалось.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах. Выздоровели 406 человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.04.2020 14:59|

В России КАЖДЫЙ день умирает 5000человек...1800000/365

Имя: Гость
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