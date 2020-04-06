06.04.2020 | 14:44

Число скончавшихся пациентов с новым коронавирусом выросло в России до 47, за последние сутки умерли два человека, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 6 апреля.

Ранее в понедельник стало известно о первой смерти от коронавируса в Иркутской области. Погибшему было 62 года.

Накануне главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России. По его словам, возраст поступивших в больницу зараженных часто был ниже, чем прогнозировалось.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах. Выздоровели 406 человек.