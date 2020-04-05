Сетевое издание|18+|Воскресенье|5 апр 2020|16:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Снег |
  85.23  |  $  79.02

В стране и мире | В России заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом

05.04.2020|15:04
Печать

Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 5 апреля, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

«Пока у нас это получается. Нам удается не сорваться во взрывной рост, в рост экспоненциальный», - рассказала Попова. Она также отметила значимость самоизоляции для предотвращения распространения инфекции. Кроме того, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что на данный момент все делают так, как надо, и если все условия дальше будут соблюдаться, то период распространения вируса будет недолгим.

Ранее сообщалось, что Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом. Это произошло в том числе из-за того, что в предыдущие два месяца были приняты необходимые меры и у России было время подготовиться к ситуации.

В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|05.04.2020 15:12|

В Беларуси по той же схеме без каких-либо ограничений. Может быть все зависит от погоды?

Гость|05.04.2020 15:14|

Гость писал(a):

В Беларуси по той же схеме без каких-либо ограничений. Может быть все зависит от погоды?
Снимем ограничения, потеплеет и Б-А-Х-?

Гость|05.04.2020 15:30|

В Пензе два дня ни одного случая! Вирус уничтожен! Всем на шашлыки отмечать победу! Ване - медаль на пузо!

Гость|05.04.2020 15:37|

Что то у главы росназдорпотреба глаза какие то странные...... ) мягко говоря.......

Гость|05.04.2020 15:38|

Хамелеоновидный астигматизм.Это работа у них там.Такая.

Гость|05.04.2020 15:39|

Гость писал(a):

В Беларуси по той же схеме без каких-либо ограничений. Может быть все зависит от погоды?
Всё зависит от властей.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте