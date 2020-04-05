05.04.2020 | 15:04

Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 5 апреля, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

«Пока у нас это получается. Нам удается не сорваться во взрывной рост, в рост экспоненциальный», - рассказала Попова. Она также отметила значимость самоизоляции для предотвращения распространения инфекции. Кроме того, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что на данный момент все делают так, как надо, и если все условия дальше будут соблюдаться, то период распространения вируса будет недолгим.

Ранее сообщалось, что Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом. Это произошло в том числе из-за того, что в предыдущие два месяца были приняты необходимые меры и у России было время подготовиться к ситуации.

В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.