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В стране и мире | Раскрыты подробности убийства пятерых человек под Рязанью

05.04.2020|10:21
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Следствие раскрыло подробности убийства пятерых человек в поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следователей, 32-летний мужчина сделал замечание молодым людям на улице под его окнами, так как они громко разговаривали. Это стало причиной словесного конфликта, в результате которого нападавший вышел с охотничьим ружьем в подъезд и начал стрелять.

В ГУ МВД по Рязанской области сообщили, что оружие было найдено в квартире подозреваемого. Его самого задержали недалеко от места преступления. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух или более лиц».

О том, что россиянин расстрелял пять человек в поселке под Рязанью, стало известно ранее. По предварительной версии, три человека были убиты в подъезде, при этом одной из своих жертв стрелок попал прямо в голову. Еще двоих мужчина расстрелял уже на улице. Всем убитым - от 22 до 31 года.

По некоторым данным, убийца работал в местном психоневрологическом диспансере. Агентство «Интерфакс», в свою очередь, утверждает, что убийца сам стоял на учете у психиатра.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.04.2020 10:54|

веселая самоизоляция

Гость|05.04.2020 10:54|

Ну вот и у меня такие ублюдки стоят под окнами, бухают, орут. Эхх...

Гость|05.04.2020 10:55|

Как я его понимаю... Небось, ещё и огрызнулись на его замечание

Гость|05.04.2020 11:03|

Скоро повсеместно.

Гость|05.04.2020 11:07|

Гость писал(a):

Ну вот и у меня такие ублюдки стоят под окнами, бухают, орут. Эхх...
Говори адрес, я давно их ищу?

Гость|05.04.2020 11:21|

05.04.2020 11:03|

Скоро повсеместно.

Да, абсолютно верно! Причём пойдут по котетжам в первую очередь. И тех будут грабить у кого дорогие машины. В 90х уже проходили. Не дай бог конечно, но надо уже соблюдать элементарные правила безопасности, минимум двери всегда закрыты должны быть.

Не так страшна самоизоляция, как её последствия!

Гость|05.04.2020 11:26|

Собакам, собачья смерть...

Имя: Гость
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