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В стране и мире | Не платящих микрокредиты россиян попросили не наказывать

05.04.2020|08:37
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Российский Центробанк рекомендовал микрофинансовым организациям (МФО) не наказывать до конца апреля россиян, которые несвоевременно вносят платежи по микрокредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

Организациям рекомендовали «учитывать режим ограничительных мер, которые применяются в субъекте Российской Федерации и могут повлиять на возможность клиента посетить офис МФИ для своевременного совершения операций»

В пятницу, 3 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. Согласно документу, во время каникул нельзя начислять неустойки, предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, направлять взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обращаться с требованием к поручителю. Воспользоваться этим правом могут граждане, чей ежемесячный доход упал более чем на 30 процентов по сравнению с ежемесячным доходом за прошлый год. Отсрочить платежи можно на срок до полугода.

Ранее сообщалось, что на фоне кризиса и распространения эпидемии коронавируса МФО могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам. Не исключено, что свыше половины долгов граждан перед МФО могут оказаться проблемными. В связи с этим организации вынуждены ужесточать требования к заемщикам. Весь апрель в стране объявлен нерабочим.

Замедление российской экономики наблюдается на фоне эпидемии коронавируса в мире и снижения цен на нефть. Котировки рухнули в начале марта после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Источник — lenta.ru
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