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В стране и мире | Названы сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса

05.04.2020|11:24
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Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.

По словам специалиста, исследования на обезьянах будут длиться до конца апреля, после этого медики перейдут к стадии доклинических исследований. «Последующий этап - уже непосредственно на людях», - заявил он.

Ранее Максютов заявил, что COVID-19 никуда не исчезнет и будет постоянно присутствовать в мире. Скорее всего, коронавирус станет сезонным заболеванием, как вирус гриппа.

В конце марта российские ученые заявили, что вакцина от коронавируса появится не ранее конца 2021 года. «Если мы можем в каких-то условиях обсуждать, [это] конец 2021 года, это длительный процесс», - подчеркнул исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. По его словам, из-за доклинических исследований на животных и людях производство вакцин обычно затягивается на несколько лет.

В России больше всего инфицированных - в Москве, там число заболевших превысило три тысячи. Погибли 24 человека.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.04.2020 11:58|

О какой вакцине можно речь вести, если масками не могут обеспечить людей

Гость|05.04.2020 12:35|

дуро лошарь! вакцинами и масками занимаются разные люди.

ты б ещё спросило: о какой сотовой связи можно речь вести, если дороги сделать не могут....

Гость|05.04.2020 13:01|

Да все смотрели эту передачу для самоуспокоения

Имя: Гость
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