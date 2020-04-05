05.04.2020 | 11:24

Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.

По словам специалиста, исследования на обезьянах будут длиться до конца апреля, после этого медики перейдут к стадии доклинических исследований. «Последующий этап - уже непосредственно на людях», - заявил он.

Ранее Максютов заявил, что COVID-19 никуда не исчезнет и будет постоянно присутствовать в мире. Скорее всего, коронавирус станет сезонным заболеванием, как вирус гриппа.

В конце марта российские ученые заявили, что вакцина от коронавируса появится не ранее конца 2021 года. «Если мы можем в каких-то условиях обсуждать, [это] конец 2021 года, это длительный процесс», - подчеркнул исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. По его словам, из-за доклинических исследований на животных и людях производство вакцин обычно затягивается на несколько лет.

В России больше всего инфицированных - в Москве, там число заболевших превысило три тысячи. Погибли 24 человека.