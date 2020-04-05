05.04.2020 | 14:30

Физическое состояние пожилых людей, находящихся на изоляции из-за коронавируса, может сильно ухудшиться. Об этом агентству РИА Новости рассказал врач Леонид Эйдельман.

Он предупредил, что если человек начинает меньше двигаться, то рискует стать сидячим или лежачим больным и не сможет восстановить физическую активность. Кроме того, переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний.

Помимо этого, медик отметил, что люди, которым требуется лечение не в самых острых случаях, избегают посещать врачей. «Мы знаем уже несколько случаев, когда люди с симптомами болезней сердца, которым требовалось фактически обращение в больницу и госпитализация, не прибывали вовремя в больницу и расплачивались очень дорогой ценой», - посетовал он.

Эйдельман призвал всех во время самоизоляции как можно больше двигаться, а для борьбы со стрессом «найти хобби, отвлекающие занятия и понять, что эта болезнь в подавляющем большинстве случаев не смертельная».

4 апреля депутат Госдумы Николай Валуев показал, как можно заниматься спортом дома во время режима самоизоляции. Для занятий политик и бывший чемпион мира по боксу приспособил два бака с водой. На выложенном в сеть видео Валуев поднимает и опускает баки, словно гири, и как делает то же самое, лежа на табуретках. На еще нескольких снимках депутат отжимается, используя эту мебель.

Из-за пандемии коронавируса весь апрель объявлен нерабочим, в большинстве регионов действует режим самоизоляции, без острой необходимости гражданам советуют не выходить из дома. По последним данным, COVID-19 в России обнаружен у 4731 человека, большинство инфицированных - свыше трех тысяч - в Москве. Среди симптомов вируса: высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание и боли в мышцах.