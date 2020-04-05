Сетевое издание|18+|Воскресенье|5 апр 2020|16:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Снег |
  85.23  |  $  79.02

В стране и мире | Названа опасность карантина для пожилых людей

05.04.2020|14:30
Печать

Физическое состояние пожилых людей, находящихся на изоляции из-за коронавируса, может сильно ухудшиться. Об этом агентству РИА Новости рассказал врач Леонид Эйдельман.

Он предупредил, что если человек начинает меньше двигаться, то рискует стать сидячим или лежачим больным и не сможет восстановить физическую активность. Кроме того, переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний.

Помимо этого, медик отметил, что люди, которым требуется лечение не в самых острых случаях, избегают посещать врачей. «Мы знаем уже несколько случаев, когда люди с симптомами болезней сердца, которым требовалось фактически обращение в больницу и госпитализация, не прибывали вовремя в больницу и расплачивались очень дорогой ценой», - посетовал он.

Эйдельман призвал всех во время самоизоляции как можно больше двигаться, а для борьбы со стрессом «найти хобби, отвлекающие занятия и понять, что эта болезнь в подавляющем большинстве случаев не смертельная».

4 апреля депутат Госдумы Николай Валуев показал, как можно заниматься спортом дома во время режима самоизоляции. Для занятий политик и бывший чемпион мира по боксу приспособил два бака с водой. На выложенном в сеть видео Валуев поднимает и опускает баки, словно гири, и как делает то же самое, лежа на табуретках. На еще нескольких снимках депутат отжимается, используя эту мебель.

Из-за пандемии коронавируса весь апрель объявлен нерабочим, в большинстве регионов действует режим самоизоляции, без острой необходимости гражданам советуют не выходить из дома. По последним данным, COVID-19 в России обнаружен у 4731 человека, большинство инфицированных - свыше трех тысяч - в Москве. Среди симптомов вируса: высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание и боли в мышцах.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте