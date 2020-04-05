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В стране и мире | Из эфира российских телеканалов предложили убрать рекламу деликатесов

05.04.2020|08:40
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Из эфира российских телеканалов предложили убрать рекламу вкусной еды. С такой инициативой выступили в ЛДПР. Либерал-демократы считают, что оказавшиеся в домашнем заточении из-за коронавируса россияне могут воспринимать это весьма болезненно. Выдержки из сообщения пресс-службы партии приводит РИА Новости.

В ЛДПР напомнили, что больше недели россияне живут в режиме самоизоляции. «Тем не менее на всех телеканалах остается много рекламы, которая соблазняет людей, например, реклама разнообразных деликатесов: нам показывают, как на природе жарят шашлык, разные колбасы и сосиски», - говорят политики. На время карантина телеканалам предложили не показывать такую рекламу.

В ЛДПР считают, что россияне сейчас при всем желании не могут устраивать шашлыки, а у кого и денег на это нет, так что люди могут воспринимать это «весьма болезненно».

Из-за пандемии коронавируса весь апрель объявлен нерабочим, в большинстве регионов действует режим самоизоляции, без острой необходимости гражданам советуют не выходить из дома. По последним данным, COVID-19 в России обнаружен у 4731 человека, большинство инфицированных - свыше трех тысяч - в Москве.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.04.2020 08:56|

хотите бунта народ и так злой

Гость|05.04.2020 09:04|

Пожалуй,в первый раз соглашусь с Жириком.

А ещё нельзя, показывать как наши звёзды находятся на карантине, шашлыки жарят на лужайке размером в полфутбольного поля, пробежки устраивают, радостные такие... в своих хоромах.

Да и у других богатеньких с их поместьями, как у того же "автора"конституции Клишаса с его поместьем в 1000 кв.м,тоже можно на режиме самоизоляции хоть год находится!

Гость|05.04.2020 09:11|

Кремлевской хунте уже ничего не поможет...

Гость|05.04.2020 09:27|

Гость писал(a):

Пожалуй,в первый раз соглашусь с Жириком.
ой, вот и попался пескарёк на сочувственный червячёк от жирика. а тот двурушничает - народу благо несёт "не искушай меня без нужды". и себе баллы и бонусы в политических перевёртышах (не забуду, мол, мать родную)

Гость|05.04.2020 09:41|

В первую очередь рекламу лекарств надо убрать. Мало того, что они бесполезные, так и последние деньги у стариков вытягивают

Гость|05.04.2020 09:52|

А что рекламировать будут? Неужели парацетамол и градусники, которые из аптек исчезли?

Гость|05.04.2020 09:57|

А ещё нельзя, показывать как наши звёзды находятся на карантине, шашлыки жарят

Где там звёзды-то? Это бездарная шушера поколения отребья.

Гость|05.04.2020 09:59|

Про средний класс, 17–20целковых, хорошие деньги и не надо стесняться. Рекламу еды изымем, Владимир Вольфович, тёзка, вам быть инициатором, не надо нам слюней электората, это некрасиво ...займитесь на досуге ..

Гость|05.04.2020 10:02|

Как когда -то сказал Песков , русские едят вкусные деликатесы благодаря санкциям.

Имя: Гость
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