05.04.2020 | 14:22

Еще более 600 россиян заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Точное число заразившихся за последние сутки - 658, умерли два человека, выздоровели 22. Случаи зафиксированы в 14 регионах. Впервые коронавирус обнаружен в Камчатском крае.

В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.