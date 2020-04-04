04.04.2020 | 10:01

Житель Уфы оштрафован судом на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Этот штраф стал первым в России после внесения изменений в законодательство, сообщает «Коммерсантъ».

Вечером 1 апреля президент Владимир Путин подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение изоляции. В ночь на 2 апреля в Башкирии был составлен первый протокол на нарушителя. Им оказался 33-летний россиянин, который вышел из дома, чтобы переставить машину во дворе. В материалах дела говорилось, что он находился «в общественном месте без справки от работодателя» и передвигался на автомобиле в состоянии опьянения. На суде мужчина признал вину, добавив, что не знал, что совершает правонарушение.

Новая поправка в КоАП предусматривает штраф от 15 до 40 тысяч рублей для граждан за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Ранее за это штрафовали на сумму от 100 до 500 рублей.

Режим всеобщей изоляции был введен в Башкирии 31 марта. Глава региона Радий Хабиров попросил полицию активно следить за исполнением указа.

Ранее в Москве полицейские начали останавливать водителей и узнавать, куда и зачем они едут. В Калуге у горожанки проверили пакет с продуктами, чтобы убедиться, что она действительно ходила в магазин.