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В стране и мире | Вынесен первый в России штраф за нарушение изоляции

04.04.2020|10:01
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Житель Уфы оштрафован судом на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Этот штраф стал первым в России после внесения изменений в законодательство, сообщает «Коммерсантъ».

Вечером 1 апреля президент Владимир Путин подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение изоляции. В ночь на 2 апреля в Башкирии был составлен первый протокол на нарушителя. Им оказался 33-летний россиянин, который вышел из дома, чтобы переставить машину во дворе. В материалах дела говорилось, что он находился «в общественном месте без справки от работодателя» и передвигался на автомобиле в состоянии опьянения. На суде мужчина признал вину, добавив, что не знал, что совершает правонарушение.

Новая поправка в КоАП предусматривает штраф от 15 до 40 тысяч рублей для граждан за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Ранее за это штрафовали на сумму от 100 до 500 рублей.

Режим всеобщей изоляции был введен в Башкирии 31 марта. Глава региона Радий Хабиров попросил полицию активно следить за исполнением указа.

Ранее в Москве полицейские начали останавливать водителей и узнавать, куда и зачем они едут. В Калуге у горожанки проверили пакет с продуктами, чтобы убедиться, что она действительно ходила в магазин.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.04.2020 10:18|

Куда вынесли штраф?

Гость|04.04.2020 10:32|

Это конкретное запугивание. Все штрафы незаконны.

Гость|04.04.2020 10:57|

Чёй то байда какая то.За это 30000 и год и 6 месяцев лишение ВУ. А это звучит,как индульгенция.

Имя: Гость
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