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В стране и мире | В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

04.04.2020|14:21
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Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране. Его слова приводит «Интерфакс».

Брюн заявил, что сухой закон в России вводить не стоит, однако было бы здорово ограничить продажу крепкого спиртного. «Курение и алкоголь ухудшают течение заболевания и увеличивают заразительную силу вируса, его вирулентность», — пояснил специалист.

Комментируя новости об увеличении продаж алкоголя в России в период карантина, Брюн отметил, что на статистику заболеваемости алкоголизмом это не повлияет. «Думаю, это то же, что и с гречкой: люди затариваются на будущее, не понимая, на какое время их оставляют дома, когда они выйдут на работу или смогут свободно перемещаться», — добавил нарколог.

Накануне, 3 апреля, сообщалось, что жители Якутии за выходные выпили недельный запас спиртного. По мнению главы республики Айсена Николаева, из-за этого, в частности, за два дня выросла преступность. В качестве примера он привел убийство 28-летним мужчиной двух женщин и двух малолетних детей в доме знакомого.

В настоящее время продажа алкоголя ограничена в нескольких регионах России, в том числе в Пермском крае, Забайкальском крае, Якутии, Кемеровской области и Карелии.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.04.2020 15:17|

Ну это уж не карантин, а траур какой-то. В зимние каникулы до отвала, а весной ограничить?

Гость|04.04.2020 15:26|

Шинки продвигает, чтобы работали... С головой дружить надо наркологу этому

Имя: Гость
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