04.04.2020 | 15:33

В результате взрыва в многоэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве три человека находятся в реанимации, один – в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в городской больнице.

Telegram-каналу Mash стали известны имена пострадавших. Отмечается, что в реанимации оказались Михаил Вазягин, Григорий Карпов, а также 62-летняя Марина Юрьевна, которой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб один человек. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала неисправность газовой колонки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию со взрывом в жилом доме. На место происшествия отправлен начальник главного управления МЧС России по региону. Главе Орехово-Зуева дано поручение организовать размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым.