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В стране и мире | Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва в подмосковной многоэтажке

04.04.2020|15:33
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В результате взрыва в многоэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве три человека находятся в реанимации, один – в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в городской больнице.

Telegram-каналу Mash стали известны имена пострадавших. Отмечается, что в реанимации оказались Михаил Вазягин, Григорий Карпов, а также 62-летняя Марина Юрьевна, которой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб один человек. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала неисправность газовой колонки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию со взрывом в жилом доме. На место происшествия отправлен начальник главного управления МЧС России по региону. Главе Орехово-Зуева дано поручение организовать размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.04.2020 16:06|

Обычная новость для нас. Катастрофы стали повседневными для россиян.

Гость|04.04.2020 16:18|

Помнится, перед приходом ко власти ИХ Нулейшества тоже дома взрывались. Операция "Рязанский сахар"

Имя: Гость
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