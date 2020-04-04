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В стране и мире | Стали известны подробности о скончавшихся москвичах с коронавирусом

04.04.2020|12:32
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В Москве скончались еще три пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по коронавирусу в Telegram.

Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний — хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония», — говорится в сообщении. Возраст пациентов — от 53 до 80 лет. В общей сложности за последние сутки в столице умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом. В оперштабе указали, что почти половина из 434 заболевших в городе — люди младше 45 лет, также вирус подтвержден у 14 детей, передает ТАСС.

Ранее в субботу, 4 апреля, стало известно, что в Москве число инфицированных превысило три тысячи. В столичном регионе введен режим самоизоляции: покидать дома рекомендуется только в случаях крайней необходимости. По указу президента России Владимира Путина, весь апрель в стране объявлен нерабочим.

Источник — lenta.ru
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