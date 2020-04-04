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В стране и мире | Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам

04.04.2020|11:34
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Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам — они должны быть выплачены до конца апреля, при этом не нужно дожидаться окончания нерабочих дней. Об этом говорится на сайте Центрального банка.

«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», — сказано в сообщении.

Регулятор рекомендует финансовым организациям предоставлять услуги в первую очередь в электронном виде, а в том случае, если это невозможно, — в офисах, но с обязательным соблюдением мер по борьбе с коронавирусом.

Ранее президент страны Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан, индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. В этот период нельзя начислять неустойки, предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, направлять взыскания на предмет залога или предмет ипотеки и обращаться с требованием к поручителю.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.04.2020 11:46|

Лол)))))

Гость|04.04.2020 11:48|

Спасение утопающих-дело рук самих утопающих

Гость|04.04.2020 11:56|

а мы надеялись...

Гость|04.04.2020 11:57|

Вы, ребята, самоизолируйтесь без средств дохода, но должок платежом красен ☝

Гость|04.04.2020 12:01|

Торопись оплати пока не успел помереть, холоп!

Гость|04.04.2020 12:02|

Бугаган вам россияне ))) работы нет но вы платите.

Гость|04.04.2020 12:05|

Кабы не померли. С трупов денег не получишь.

Гость|04.04.2020 12:05|

Это банки, детка. Мы ждем от них другого? Раньше долговые ямы процветали.

Гость|04.04.2020 12:07|

Гость писал(a):

Кабы не померли. С трупов денег не получишь
Гость писал(a):
Торопись оплати пока не успел помереть, холоп!
Гость писал(a):
а мы надеялись...
ВИДНО ПЛОХИ НАШИ ДЕЛА.

Гость|04.04.2020 12:09|

Ну вот вам и еще одна хорошая новость...... ) спасибо тебе путин - ты делаешь все для того чтобы люди в других странах жили лучше......

Гость|04.04.2020 12:10|

Гость писал(a):

Кабы не померли. С трупов денег не получишь.
Ты посмотри, что с трупов фашики в Бухенвальде и Аушвице выжимали: это просто клондайк: золотые коронки, волосы для париков, мыло, кожаные портмоне и плащи. А ты говоришь, с трупов ничего не выжать.

Гость|04.04.2020 12:15|

в новой конституции што про недра леса Байкал сказано

Гость|04.04.2020 12:18|

Гость писал(a):

в новой конституции што про недра леса Байкал сказано
В конституции КНР?

Гость|04.04.2020 12:23|

Нечего было кредитами обрастать. Обнылись.

Гость|04.04.2020 12:26|

Живу в теплотрассе. Кредитов и семьи нет. Завидуйте, нытики!

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