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В стране и мире | Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции

04.04.2020|10:40
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Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции, поскольку это может улучшить качество ночного отдыха. С таким заявлением в разговоре с ТАСС выступил руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.

Он пояснил, что в период самоизоляции у человека практически нет срочных дел, ему не нужно никуда бежать. «Надо привести свой сон к норме так, чтобы пробуждение было естественным», — добавил специалист.

По его словам, использование будильника приводит к хроническому недосыпанию, а это, в свою очередь, влияет на самочувствие, качество жизни и активность генома.

Калинкин также рассказал, что чем меньше человек спит, тем выше у него шанс заболеть. «Я не могу сказать, что это относится к данному типу коронавируса, с которым мы сейчас имеем дело, потому что у него очень большая контагиозность — вероятность заражения от других людей», — уточнил он.

Ранее 4 апреля Роспотребнадзор рассказал о рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о правильной диете во время пандемии коронавируса. Так, специалисты советуют съедать в первую очередь свежие и скоропортящиеся продукты, пытаться готовить самостоятельно полезные блюда, но если нет такой возможности, заказывать еду у проверенных компаний.

Источник — lenta.ru
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