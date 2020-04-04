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В стране и мире | Кошки из очага распространения коронавируса массово заразились

04.04.2020|11:03
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Кошки из китайского Уханя, ставшего очагом распространения коронавируса, массово заразились, выяснили ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте bioRxiv.

«Наши данные показывают, что SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки», — сказано в исследовании. Специалисты изучили образцы крови, взятые у 102 кошек после вспышки коронавируса и 39 — до вспышки. Как оказалось, до распространения вируса животные не были заражены, но после вспышки вируса 15 из 102 кошек оказались инфицированы.

Ученые обнаружили антитела к коронавирусу в организме более десяти кошек из Уханя. «Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией», — отметили эксперты.

Ранее в Гонконге у кошки пациента, болеющего COVID-19, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. Представитель гонконгского департамента сельского хозяйства, рыбного промысла и охраны природы заявил, что у кошки отсутствуют симптомы болезни. Тем не менее специалисты продолжают следить за ее состоянием и планируют провести повторные тесты.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.04.2020 11:11|

Теперь охота на кошек начнётся.

Гость|04.04.2020 11:12|

А у Лисиной и у пациента №2 были домашние кошки? Их кто-нибудь проверял?

Гость|04.04.2020 11:15|

Это ещё собак не обследовали, хомяков, канареек и тд и тп.

Гость|04.04.2020 11:22|

Гость писал(a):

Это ещё собак не обследовали, хомяков, канареек и тд и тп.
Всю живность из города вон за город на карантин. Видите ли выгул собачки уважительная причина, а за перестановку машины во дворе штраф в 15 000. Собаки теперь заразные?

Гость|04.04.2020 11:58|

а тараканы как

Гость|04.04.2020 12:04|

Осталось выяснить от кого заразились кошки и какие это были кошки - домашние или уличные. А вообще, Пензаинформ, в такой обстановке не следовало бы распространять подобные "новости"

Гость|04.04.2020 12:12|

А муравьи? У многих есть.

Гость|04.04.2020 12:15|

А Пензаинформ чудноватые какие то, всё подряд сюда таскают. С Яндекса и других новостных сайтов.

Гость|04.04.2020 12:15|

писец кошкам :(

Гость|04.04.2020 12:21|

Кошки сожрали подохшую в своей квартире от КВ_19 бабку-кормилицу.

Гость|04.04.2020 12:24|

Начнут сейчас кошек истреблять. Не думая о том, что где нет кошки, там есть мышка и крыска.

Гость|04.04.2020 12:26|

За своего барсика я любую мразь на дыбу собственноручно вздёрну!

Гость|04.04.2020 12:34|

У уханьских кошек нашли коронавирус нового типа

Ученые пока не знают, могут ли эти животные передавать вирус людям, но рекомендуют людям дистанциироваться от своих питомцев

ТАСС, 4 апреля. Китайские ветеринары собрали образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, которые живут на территории Уханя, и обнаружили, что примерно 15% из них были заражены коронавирусом нового типа. Препринт с результатами своих наблюдений медики опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Ученые подтвердили, что коронавирус может передаваться кошкам

"Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией. Пока не известно, может ли вирус передаваться от кошек к людям, однако недавно наши коллеги доказали, что он может распространяться от одного животного к другому воздушно-капельным путем", – пишут исследователи.

Коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать не только в организм человека, но и многих других млекопитающих. В их число, как показывают недавние опыты биологов, входят макаки-резусы, хорьки и кошки. На последних инфекция действует почти так же сильно, как и на человека.

Руководствуясь подобными соображениями, китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета решили исследовать, насколько широко коронавирусная инфекция распространилась среди бродячих и домашних кошек, живущих в их городе.

Новая опасность для питомцев

Ученые посетили приюты для животных в разных частях Уханя, где собирали образцы крови у почти ста брошенных и одичавших кошек. После этого они проделали аналогичную процедуру для нескольких домашних питомцев, которые находились на лечении в ветеринарных клиниках города.

Сейчас нет кошачьих тестов на коронавирус нового типа, поэтому ученые изобрели свою систему обнаружения следов SARS-CoV-2. Для этого они разработали специальные индикаторы на основе белков оболочки SARS-CoV-2 и с их помощью проверили, есть ли в крови животных антитела, которые могли бы нейтрализовать вирус.

Последующие опыты показали, что следы вируса были в крови 15 особей, то есть почти 15% от общего числа одичавших и домашних кошек, которые исследовали ветеринары и вирусологи. В случае с питомцами, по словам исследователей, источником вируса послужили их хозяева, которые перенесли COVID-19 в промежутке между январем и мартом этого года.

Как именно заразились бродячие кошки, ученые пока не могут сказать. Вирус мог попасть в их организм как при контактах с людьми, которые пытались их покормить, так и в результате взаимодействий с частицами вируса, которые накопились на поверхности различных объектов окружающей среды.

Биологи подчеркивают, что случаев передачи вируса от кошек к человеку пока не зафиксировано. Однако это, учитывая возможность его переноса от одного животного к другому, исключать нельзя. Поэтому авторы статьи предлагают уже сейчас предпринять меры по дистанцированию людей и питомцев и введению строгих гигиенических и карантинных мер в отношении последних.

Гость|04.04.2020 12:35|

Гость писал(a):

За своего барсика я любую мразь на дыбу собственноручно вздёрну!
В Ухань тебя для проведения профмероприятий.

Имя: Гость
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