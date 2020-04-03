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В стране и мире | Вынесен первый в России штраф за нарушение изоляции

03.04.2020|13:01
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Житель Уфы оштрафован судом на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Этот штраф стал первым в России после внесения изменений в законодательство, сообщает «Коммерсантъ».

Вечером 1 апреля президент Владимир Путин подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение изоляции. В ночь на 2 апреля в Башкирии был составлен первый протокол на нарушителя. Им оказался 33-летний россиянин, который вышел из дома, чтобы переставить машину во дворе. На суде он признал вину, добавив, что не знал, что совершает правонарушение.

Новая поправка в КоАП предусматривает штраф от 15 до 40 тысяч рублей для граждан за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Ранее за это штрафовали на сумму от 100 до 500 рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.04.2020 13:06|

Это фейк что ли?

Гость|03.04.2020 13:10|

Даже суд был) он чо заразный чтоли?

Гость|03.04.2020 13:14|

Главный фейк -это сам короновирус.

Гость|03.04.2020 13:16|

От этого безумия скоро переполнятся все психушки.. От карантина умрет в сто раз больше чем от этого несчастного ОРВИ.

Гость|03.04.2020 13:21|

Беспредел! Разве в Уфе введён карантин, комендантский час??? Самоизоляция, от слова само изоляция, по доброй воли гражданина. Люди, мы с вами в такой жопе скоро будем, жуть

Гость|03.04.2020 13:37|

Этот гражданин, скорее всего, вернулся из-за границы и подписывал бумагу о том, что обязуется соблюдать и т. Д. Просто новость написана как обычно.. Кривовато и непонятно

Гость|03.04.2020 13:39|

Гость писал(a):

Это фейк что ли?
Фейк.

Имя: Гость
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