03.04.2020 | 13:01

Житель Уфы оштрафован судом на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Этот штраф стал первым в России после внесения изменений в законодательство, сообщает «Коммерсантъ».

Вечером 1 апреля президент Владимир Путин подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение изоляции. В ночь на 2 апреля в Башкирии был составлен первый протокол на нарушителя. Им оказался 33-летний россиянин, который вышел из дома, чтобы переставить машину во дворе. На суде он признал вину, добавив, что не знал, что совершает правонарушение.

Новая поправка в КоАП предусматривает штраф от 15 до 40 тысяч рублей для граждан за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Ранее за это штрафовали на сумму от 100 до 500 рублей.