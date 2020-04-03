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В стране и мире | В России начали торговать поддельными справками для передвижения в изоляции

03.04.2020|12:54
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В Татарстане полиция задержала несколько человек за торговлю поддельными справками для передвижения в период режима всеобщей изоляции, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает издание «БизнесОнлайн» со ссылкой на республиканский оперштаб по противодействию пандемии.

Справки стоимостью от одной до двух тысяч рублей за экземпляр продавались в мессенджере WhatsАpp и социальной сети «ВКонтакте». На поддельных документах указывались данные предприятий, которые продолжили работать в соответствии с действующим законодательством в режиме изоляции.

Полицейские выступили в роли покупателей, а затем с поличным задержали продавцов. Против них возбужденно уголовное дело по статье 327 УК РФ («Подделка документов»).

В Республике Татарстан разработан механизм выхода из дома в условиях самоизоляции. Местных жителей начали выпускать из дома только по специальным SMS-пропускам, которые действуют 60 минут в радиусе не более одного километра. В случае если житель Татарстана отошел дальше и не уложился в обозначенные сроки, к нему может подойти сотрудник полиции, проверить код регистрации и привлечь к административной ответственности.

2 апреля президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил апрель нерабочим месяцем в связи с распространением нового коронавируса.

По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2 475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.

Источник — lenta.ru
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