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В стране и мире | Россия отправит в Сербию 11 самолетов с гуманитарной помощью

03.04.2020|12:57
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Россия отправит в Сербию 11 военных самолетов с гуманитарной помощью против коронавируса и вирусологами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

Известно, что первый самолет Ил-76 уже вылетел с военного аэродрома «Чкаловский». Он доставит в Сербию передовую группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием.

2 апреля стало известно, что президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Сербии Александром Вучичем принял решение оказать помощь Сербии. Уточняется, что помощь будет осуществляться в основном по линии Минобороны России.

Ранее Сербия ввела комендантский час в качестве меры для препятствия распространению коронавируса. Вучич объяснил введение таких строгих мер необходимостью обеспечить полную дисциплину в стране. Вскоре после этого он отменил запланированное обращение к нации из-за плохого самочувствия.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в Сербии зафиксирован 1 171 случай коронавируса. В России по состоянию на 3 апреля зарегистрировано более 4 000 случаев заражения.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.04.2020 13:20|

неужели в россии такие дураки

Гость|03.04.2020 13:23|

путин-президент сербии а не россии

Гость|03.04.2020 13:25|

Отправляет на продажу и за откаты.

Гость|03.04.2020 13:34|

РОССИИ то когда уже поможем?!!

Имя: Гость
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