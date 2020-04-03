03.04.2020 | 12:57

Россия отправит в Сербию 11 военных самолетов с гуманитарной помощью против коронавируса и вирусологами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

Известно, что первый самолет Ил-76 уже вылетел с военного аэродрома «Чкаловский». Он доставит в Сербию передовую группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием.

2 апреля стало известно, что президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Сербии Александром Вучичем принял решение оказать помощь Сербии. Уточняется, что помощь будет осуществляться в основном по линии Минобороны России.

Ранее Сербия ввела комендантский час в качестве меры для препятствия распространению коронавируса. Вучич объяснил введение таких строгих мер необходимостью обеспечить полную дисциплину в стране. Вскоре после этого он отменил запланированное обращение к нации из-за плохого самочувствия.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в Сербии зафиксирован 1 171 случай коронавируса. В России по состоянию на 3 апреля зарегистрировано более 4 000 случаев заражения.