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В стране и мире | Раскрыты альтернативные сценарии проведения парада Победы в Москве

03.04.2020|19:13
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Коронавирус может скорректировать планы по проведению парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая. В Кремле и Министерстве обороны России начали рассматривать альтернативные сценарии мероприятия, пишет со ссылкой на источники принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В частности, властями был рассмотрен вариант переноса парада на осень и приурочить мероприятие к окончанию Второй мировой войны - во всем мире эта дата отмечалась 2 сентября. При этом накануне, 1 апреля депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект согласно которому день окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября.

Рассматривается также перенос торжества на начало ноября. 7 ноября 1941 года, в разгар битвы за Москву, прошел военный парад, на котором присутствовал лично Иосиф Сталин.

Еще один вариант - проведение парада Победы как и положено, 9 мая, однако без зрителей. В случае двух первых сценариев мероприятие состоится в полномасштабном формате.

25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обсуждается возможность отмены парада Победы, однако никаких решений на этот счет принято не было. Решение проводить парад или не проводить, а также в каком формате, отметил он, будет приниматься с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

Между тем в Министерстве обороны России ранее сообщили, что подготовка к параду Победы проходит в плановом порядке. По информации ведомства, личный состав, который будет принимать участие в параде, прошел углубленное медицинское обследование. В рамках подготовки к мероприятию приняты меры по борьбе с коронавирусом. В частности, установлены бактерицидные ультрафиолетовые лампы, создан запас дезинфицирующих средств, медикаментов и средств индивидуальной защиты в местах проживания участников парада - в воинских частях московского гарнизона и учебных заведениях Минобороны.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.04.2020 19:47|

В стране дураков всегда требуются герои" - Восточная пословица.

Парад во время чумы как апокалипсическая классика российских реалий

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