03.04.2020 | 19:11

Житель города Пунч в индийском Кашмире инсценировал собственную смерть, чтобы добраться до дома в условиях введенного из-за угрозы распространения коронавируса карантина. Об этом сообщает сайт The New Arab.

70-летний Хаким Дин (Hakim Din) лечился от незначительной травмы головы в больнице города Джамму, Кашмир. В среду, 1 апреля, в стране был введен режим строгой изоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. Водитель скорой помощи предложил мужчине прикинуться мертвым, чтобы проехать через установленные на дорогах кордоны к родному городу, который находится в удаленном районе, вблизи границы с Пакистаном.

Дин и еще трое мужчин проехали в карете скорой помощи более 160 километров и благополучно миновали несколько кордонов, используя поддельные свидетельства о смерти из больницы. На последнем блокпосте их остановила полиция.

Сотрудник правоохранительных органов сразу предположил, что лежащий под покрывалом в автомобиле мужчина может быть живым. Нарушителей арестовали и раздельно поместили на карантин. Руководитель полиции региона Рамеш Анграл (Ramesh Angral) сообщил, что их оштрафовали за обман и неповиновение введенным правительством запретам.

Ранее сообщалось, что власти Сингапура аннулировали паспорт местного жителя, который нарушил карантин. Мужчина получил уведомление об обязательном карантине на две недели в рамках мер по борьбе с коронавирусом, но проигнорировал его и отправился в Индонезию.