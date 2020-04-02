02.04.2020 | 14:48

Заявления на получение материнского капитала будут рассматривать в три раза быстрее. Сроки рассмотрения сокращаются с месяца до 10 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила Мишустина.

В правительстве сообщили, что теперь выплаты будут производиться вдвое быстрее - в течение пяти дней. Выплату можно будет направить на строительство или реконструкции жилого дома на садовом участке. Мишустин также пообещал внести изменения в государственную программу соцподдержки граждан с детьми от трех до семи лет, если доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума. Премьер добавил, что подписал постановление об установлении временного порядка оформления больничных листов и выплаты пособий в период карантина, введенного из-за коронавируса.

Пандемия пневмонии, вызванной коронавирусом, возникла в Китае в конце 2019 года. К настоящему времени она распространилась по всему миру. В России, последним данным, зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом, 30 из которых закончились летально.