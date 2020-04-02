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В стране и мире | Всероссийскую перепись населения предложили перенести из-за коронавируса

02.04.2020|10:53
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Росстат предложил перенести всероссийскую перепись населения на 2021 год. Об этом заявил глава ведомства Павел Малков, передает ТАСС.

По словам Малкова, в текущей ситуации с коронавирусной инфекцией «возникает ряд вопросов», связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования для сбора и обработки данных.

14 февраля стало известно, что поставщики планшетов для переписи еще не получили нужный объем комплектующих для сборки устройств, так как китайские власти ввели карантин в провинции Хубэй из-за коронавируса.

Первую в истории России цифровую перепись населения планировали провести с 1 по 31 октября. Предполагается, что цифровизация позволит ускорить обработку данных и подведение итогов переписи.

По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. Из них 27 человек умерли, еще 190 - вылечились. Всего в мире насчитывается более 911 тысяч зараженных.

Источник — lenta.ru
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