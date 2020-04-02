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В стране и мире | В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом

02.04.2020|10:44
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В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram-канале.

Впервые диагноз поставили в Ямало-Ненецком округе. За сутки в стране погибли шесть человек, выздоровели - 45. Больше всего новых случаев заражения вирусом зарегистрировано в Москве - 595 и Московской области - 43.

Таким образом число зараженных коронавирусом в России выросло до 3 548 в 76 регионах, за весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.

Владимир Никифоров предсказал срок окончания вспышки коронавируса в России. По его мнению, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели.

А окончание вспышки, согласно стандартам заболеваемости ОРВИ, наступит примерно через 10-12 недель после этого. «То, что в конце концов кончится к лету, это точно», - резюмировал врач.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.04.2020 11:03|

10.58.

Не гавкай!

Всем здоровья!

Гость|02.04.2020 11:40|

Как будем работать на следующей неделе? Продлевать режим будут или выйдем на работу? А то уже надоело наблюдать наглые рожи Скабеевой и прочих по говноящику

Имя: Гость
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