02.04.2020 | 09:30

Газете «Коммерсант» стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России. Об этом говорится в материале по итогам встречи президента России Владимира Путина с членами правительства.

По информации журналиста издания Андрея Колесникова, следующая за нынешней неделя также будет объявлена нерабочей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости продлить нерабочую неделю в России. К такому выводу в правительстве пришли после оценки результатов первых трех нерабочих дней.

С 30 марта по 5 апреля в России по указу президента объявлена нерабочая неделя. На это время должны быть закрыты для посетителей организации общественного питания и другие заведения, кроме аптек, продовольственных магазинов, салонов связи и зоомагазинов.

По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 27 человек умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных превысило 900 тысяч.