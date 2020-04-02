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В стране и мире | Стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России

02.04.2020|09:30
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Газете «Коммерсант» стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России. Об этом говорится в материале по итогам встречи президента России Владимира Путина с членами правительства.

По информации журналиста издания Андрея Колесникова, следующая за нынешней неделя также будет объявлена нерабочей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости продлить нерабочую неделю в России. К такому выводу в правительстве пришли после оценки результатов первых трех нерабочих дней.

С 30 марта по 5 апреля в России по указу президента объявлена нерабочая неделя. На это время должны быть закрыты для посетителей организации общественного питания и другие заведения, кроме аптек, продовольственных магазинов, салонов связи и зоомагазинов.

По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 27 человек умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных превысило 900 тысяч.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.04.2020 10:00|

а почему, например в Туркменистане никто НЕ болеет этим дерьмом? им даже Запретили употреблять слово "1коронавирус"?!!! странно как то

Имя: Гость
Комментарий:

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