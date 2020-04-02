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В стране и мире | Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России

02.04.2020|11:06
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В России сейчас нет взрывного роста заболеваемости коронавирусом. Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Мы держимся несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста - 1,2», - сказала Попова.

По ее словам, в стране принимается целый ряд мер, чтобы сдерживать распространение инфекции.

45 регионов находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса, остальные - в третьей или четвертой. «То есть там эпидпроцесс нарастает», - уточнила руководитель службы.

Ранее Попова рекомендовала российским властям продлить выходные для сдерживания инфекции. Она отметила, что 14 дней составляет инкубационный период вируса, еще столько же надо на «период разрыва связи передачи».

По данным на 1 апреля, общее число зараженных в России достигло 2777 человек. 24 их них умерли, 190 вылечились.

Источник — lenta.ru
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