02.04.2020 | 12:53

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейковой информации об эпидемиях, в том числе о коронавирусе. Документ опубликован на портале правовой информации.

Помимо уже существующей статьи 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») появятся 207.1 и 207.2 УК «О публичном распространении заведомо ложной общественно значимой информации». За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ, ограничения свободы до трех лет.

Если из-за фейка будет причинен вред здоровью человека, то ответственного за это гражданина оштрафуют на сумму от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, приговорят к работам или заключению на срок до трех лет. В случае смерти человека наказание ужесточается. Максимальный штраф увеличивается до двух миллионов рублей, срок заключения — до пяти лет.

Ранее за фейки была предусмотрена только административная ответственность в рамках статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»).

1 апреля президент также подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение карантина.