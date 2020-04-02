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В стране и мире | Путин ужесточил наказания за фейки о коронавирусе

02.04.2020|12:53
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Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейковой информации об эпидемиях, в том числе о коронавирусе. Документ опубликован на портале правовой информации.

Помимо уже существующей статьи 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») появятся 207.1 и 207.2 УК «О публичном распространении заведомо ложной общественно значимой информации». За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ, ограничения свободы до трех лет.

Если из-за фейка будет причинен вред здоровью человека, то ответственного за это гражданина оштрафуют на сумму от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, приговорят к работам или заключению на срок до трех лет. В случае смерти человека наказание ужесточается. Максимальный штраф увеличивается до двух миллионов рублей, срок заключения — до пяти лет.

Ранее за фейки была предусмотрена только административная ответственность в рамках статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»).

1 апреля президент также подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение карантина.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.04.2020 13:01|

Константин Ступин "Тварь"

Гость|02.04.2020 13:07|

Что же, крышку закрыли, посмотрим, как долго будет кипеть.

Гость|02.04.2020 13:08|

Лучше бы ужесточил въезд из-за границы и изолировал московию

Имя: Гость
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